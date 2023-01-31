بوشيلين: إمداد الغرب لأوكرانيا بالدبابات لن يغير شيئا

شكك القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، في جدوى إمداد الغرب أوكرانيا بالدبابات، وأكد أنها لن تغير شيئا على الأرض، وستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

دونيتسك – سبوتنيك. وقال بوشيلين لوكالة “سبوتنيك” ردا على سؤال عما إذا كان تزويد الغرب لكييف بالدبابات يمكن أن يؤخر في الجدول الزمني لتحرير أراضي جمهورية دونيتسك، “بخصوص خطط الغرب المعلنة لتزويد أوكرانيا بالدبابات، فلا شك بأنها جميعها ستصبح هدفًا مشروعا للجيش الروسي، كحال جميع المركبات المدرعة التي أرسلت سابقا.. وبشكل عام لن تغير هذه الدبابات شيئا”.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول “الناتو” بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

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