"لم يتبق سوى نانو ثانية"… محلل سياسي يدق ناقوس الخطر بشأن "اقتراب حرب نووية"

وكتب روبرتس: “بدأت الإدارات الرئاسية الأمريكية بإثارة احتمال نشوب حرب نووية مع روسيا منذ أكثر من عقدين من الزمن. بدأ كل شيء عندما خالف بيل كلينتون وعد الحكومة الأمريكية بعدم تقريب الناتو من الحدود مع روسيا. ومنذ ذلك الحين، بدأ الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون بإلغاء جميع اتفاقيات بناء الثقة التي بدأتها الولايات المتحدة ضد روسيا بعد الإطاحة بالحكومة الأوكرانية، ما أدى إلى تحطيم ثقة موسكو في واشنطن تمامًا في عام 2014. ويقول علماء الذرة إن هناك 90 ثانية متبقية قبل منتصف الليل ( على ساعة يوم القيامة). أعتقد أنها نانو ثانية واحدة. لقد وصلنا إلى أن كل ما يتطلبه الأمر هو إنذار واحد كاذب عن الصواريخ القادمة”.