غوتيريش يدين التفجير الانتحاري لمسجد بيشاور في باكستان

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام للأمم المتحدة أدان بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف يوم الاثنين مسجدا في بيشاور بباكستان وأسفر عن مقتل العشرات.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان “من المقيت بشكل خاص أن الهجوم وقع في مكان عبادة. حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك القدرة على التعبد بسلام وأمان، حق إنساني عالمي”.

وقال إن الأمين العام قدم تعازيه القلبية لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وجدد تضامن الأمم المتحدة مع حكومة وشعب باكستان في جهودهما للتصدي للإرهاب والتطرف العنيف.

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وقالت باولينا كوبيك، المتحدثة باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن رئيس الجمعية تشابا كوروشي أدان الهجوم الانتحاري في بيشاور قائلا “إن استهداف الناس وهم يصلون هو بحق هجوم مروع وجبان”.