صرح فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيه، بأن الجيش الأوكراني ترك خط الدفاع الأول في مقاطعة زابوروجيه وتراجع إلى مواقع معدة مسبقًا.
وقال لوكالة “سبوتنيك” إن “القوات الأوكرانية تركت خط الدفاع الأول في كل مكان تقريبًا وانتقلت إلى مواقع جاهزة على الخطين الثاني والثالث”.
وبحسب السياسي، فإن خطط القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم في زابوروجيه “أحبطت منذ فترة”.
وأضاف روغوف: “لقد حرر جيشنا خطوطًا جديدة. لقد سيطر عليها ولديه الآن موقع تكتيكي واستراتيجي على جبهة زابوروجيه. تمكن جيشنا من التحرير والسيطرة على تسع مناطق سكنية”.
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