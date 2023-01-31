أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز “مي-8” في مقاطعة خيرسون.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط مروحية من طراز “مي-8” التابعة للقوات الجوية الأوكرانية بوسائل الدفاع الجوي الروسية بالقرب من منطقة زولوتايابالكا في مقاطعة خيرسون، وأنه تم تدمير خمس مسيرات من دون طيار في مناطق كريفوشيفكا، وفيروتنوفكا، وكراسنوريتشينسكوي، وفلاديميروفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز “مي-8”
11:13 GMT
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير 3 قذائف صاروخية “هيمارس” في جمهورية دانيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:09 GMT
وبيّنت وزارة الدفاع الروسية أن منذ بداية العملية الخاصة، تم تدمير381 مروحية أوكرانية، و206 طائرة هليكوبتر، و2987 طائرة من دون طيار، و402 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و7691 دبابة، ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و997 قاذفة صواريخ متعددة، و3970 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و8229 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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