أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز “مي-8” في مقاطعة خيرسون.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط مروحية من طراز “مي-8” التابعة للقوات الجوية الأوكرانية بوسائل الدفاع الجوي الروسية بالقرب من منطقة زولوتايابالكا في مقاطعة خيرسون، وأنه تم تدمير خمس مسيرات من دون طيار في مناطق كريفوشيفكا، وفيروتنوفكا، وكراسنوريتشينسكوي، وفلاديميروفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز “مي-8”

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير 3 قذائف صاروخية “هيمارس” في جمهورية دانيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون.

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