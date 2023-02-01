واشنطن تفرض قيودا على صادرات 7 كيانات إيرانية بزعم دعمهم لروسيا

فرضت الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قيودا جديدة على صادرات 7 كيانات إيرانية بزعم دعم هذه الكيانات للصناعات العسكرية الروسية.

ونشرت وزارة التجارة الأمريكية، وثيقة جاء فيها “يضيف مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة 7 كيانات مرتبطة بإيران إلى قائمة قيود التصدير”.

وأضافت “عملت هذه الكيانات السبع ضد الأمن القومي أو المصالح الأجنبية للولايات المتحدة، فيما يتعلق بتعزيز القاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة، مطلع يناير/كانون الثاني مرتبطة بإيران تشمل 7 أفراد وكيانا واحدا، وتستهدف بالأساس صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية.

وزعمت الخزانة الأمريكية، في بيانها حينئذ، أن إيران تقدم طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إيران تنفي مجددا ادعاءات أمريكا المتعلقة بنقل طائراتها المسيرة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد كرر التأكيد، في 29 ديسمبر/كانون الأول، أن الدول الغربية، لم تستطع أن تقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا.

فيما نفت إيران بدورها، في أكثر من مناسبة، الاتهامات الأوكرانية لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا في ظل الأزمة الحالية؛ لافتة إلى استعدادها لحل الأزمة دبلوماسيا.

وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير الماضي.