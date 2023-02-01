إصابة إسرائيليين اثنين بعملية دهس شمال الضفة الغربية… فيديو

ويأتي ذلك في سياق التوتر الذي تشهده الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية قبل أيام، مخيم جنين، ما تسبب في سقوط 10 قتلى فلسطينيين وعدد من الجرحى.

ومساء الجمعة قُتل 8 إسرائيليين وأصيب عدد آخر، بإطلاق نار قرب كنيس يهودي في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس الشرقية.

وصباح السبت، أصيب إسرائيليان اثنان في ضاحية سلوان في القدس، برصاص فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما تمكنت الشرطة الإسرائيلية من إلقاء القبض عليه.

‎فيما قتلت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس، شابا فلسطينيا بعد أن أطلقت النار عليه، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.