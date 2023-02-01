بعد تصريح بايدن عن إرسال "إف – 16" إلى أوكرانيا… ما هي الدول الأوروبية التي تستخدمها؟

تنتمي “إف – 16” إلى الجيل الرابع من المقاتلات الحربية وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تطويرها حتى تبقى في الخدمة لعقود مقبلة.

لكن إرسال الطائرة المقاتلة إلى كييف، ربما يؤدي إلى “تصعيد خطير”، حسبما ذكر السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، الذي طالب واشنطن بمنع حلفائها من توريد “إف 16” إلى أوكرانيا.

وتشير إحصائيات شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية المصنعة للطائرة، إلى أنه تم إنتاج أكثر من 4500 طائرة من هذا النوع، مشيرة إلى أنها تعمل لدى 25 دولة حول العالم.

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ما هي الدول الأوروبية التي تستخدم “إف – 16″؟

نشر الموقع قائمة تضم الدول الأوروبية، التي تستخدم مقاتلات “إف – 16” الأمريكية أو التي كانت تستخدمها في السابق واستغنت عنها، ويشمل ذلك:

بلجيكا. الدنمارك. هولندا. النرويج. البرتغال. اليونان. إيطاليا. بولندا. رومانيا. سلوفاكيا. بلغاريا.

وإضافة إلى الدول السابقة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ضمن قائمة الدول التي تستخدم مقاتلات “إف – 16” وكلاهما أعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

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ما هي المواصفات الفنية لـ “إف – 16″؟

أورد الموقع المواصفات الفنية لمقاتلات “إف – 16″، وفيما يلي أرقام تقريبية:

الطول: 15 مترا. الارتفاع: 5 أمتار. المسافة بين طرفي الجناحين: 9.4 متر. الوزن فارغة: 9.2 طن. وزن الإقلاع بكامل حمولتها من الوقود والأسلحة والطاقم: 21.7 طن. السرعة: 1500 ميل/ ساعة (2414 كلم/ س) تتجاوز ضعفي سرعة الصوت (ماخ). العمر الافتراضي: 12 ألف ساعة طيران.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية قبل يومين عن وجود ضغوط داخل وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” لإرسال مقاتلات “إف – 16” إلى أوكرانيا، وهو ما نفاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لاحقا.

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وأظهرت قضية إرسال مقاتلات حربية إلى أوكرانيا وجود تضارب في الآراء داخل حلف شمال الأطلسي “الناتو”، فبينما تنفي دولة نيتها اتخاذ هذه الخطوة تقول دول أخرى إنها مستعدة للقيام بذلك.

وتلقت أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.

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وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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وفي أبريل، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون “أهدافا مشروعة” للقوات الروسية.