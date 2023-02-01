خفض 90%.. لبنان يغير سعر الصرف الرسمي لليرة الأربعاء

كشف مصدر في مصرف لبنان المركزي أن لبنان سيغير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار اعتبارا من يوم غد الأربعاء، وهو ما يمثل خفضا لقيمة العملة بنسبة 90% تقريبا في ظل أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات.

وتم ربط العملة اللبنانية رسميا عند 1507 ليرات للدولار منذ عام 1997، لكن قيمة العملة بدأت في التراجع في أواخر عام 2019 وسجلت انخفاضات قياسية بأكثر من 60 ألفا هذا الشهر.

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وقال مصدر في مصرف لبنان المركزي اليوم الثلاثاء: “اعتبارا من غد، الدولار الواحد سيساوي 15 ألف (ليرة)”، بحسب “فرانس برس”.

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام: “لن يكون هناك شيئا مثل سعر الصرف عند 1507”.

يأتي أول تغيير لسعر الصرف الرسمي خلال أكثر من عقدين في الوقت الذي تم فيه تداول العملة عند 58 ألفا للدولار في السوق الموازي، اليوم الثلاثاء وهو ما يعادل 4 مرات سعر صرف الـ 15 ألف.

كانت وزارة المالية قد أعلنت في العام الماضي أنها ستطرح سعر الصرف الرسمي البالغ 15 ألفا في نوفمبر/ تشرين ثاني، لكن هذه الخطوة لم تنفذ.