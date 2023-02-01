الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد أشخاص ومؤسسات متعلقة بالانقلاب في ميانمار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد 6 مواطنين من ميانمار و3 شركات لهم علاقة بالانقلاب العسكري الذي حدث في عام 2021.
واشنطن – سبوتنيك. ووفقاً للوزارة، تم إدراج على قوائم العقوبات 6 أشخاص، بما فيهم وزير الطاقة، مديري شركة ميانمار للنفط والغاز وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى سابقين وأعضاء أسرهم، إلى جانب شركتين للتعدين ولجنة الانتخابات.
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وبحسب الوزارة، تفرض الإجراءات الجديدة بالتنسيق مع حكومتي كندا وبريطانيا وتأتي بمناسبة مرور عامين على الانقلاب العسكري في ميانمار.
وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، متعهدا “باتخاذ إجراءات” ضد تزوير الأصوات المزعوم خلال الانتخابات العامة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
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