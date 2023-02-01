الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد أشخاص ومؤسسات متعلقة بالانقلاب في ميانمار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد 6 مواطنين من ميانمار و3 شركات لهم علاقة بالانقلاب العسكري الذي حدث في عام 2021.

واشنطن – سبوتنيك . ووفقاً للوزارة، تم إدراج على قوائم العقوبات 6 أشخاص، بما فيهم وزير الطاقة، مديري شركة ميانمار للنفط والغاز وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى سابقين وأعضاء أسرهم، إلى جانب شركتين للتعدين ولجنة الانتخابات.

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وبحسب الوزارة، تفرض الإجراءات الجديدة بالتنسيق مع حكومتي كندا وبريطانيا وتأتي بمناسبة مرور عامين على الانقلاب العسكري في ميانمار.