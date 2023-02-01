إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في منطقتي سومي وتشيرنيغوف بأوكرانيا

صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في منطقتي سومي وتشيرنيغوف في أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
موسكو – سبوتنيك. ودقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية ثلاث مرات في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء.
هذا وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.
وتستهدف الضربات الروسية مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
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