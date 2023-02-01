إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في منطقتي سومي وتشيرنيغوف بأوكرانيا

موسكو – سبوتنيك . ودقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية ثلاث مرات في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء.

هذا وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي .