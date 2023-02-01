البيت الأبيض يرتقب مناقشة النزاع في أوكرانيا خلال زيارة بلينكن إلى الصين

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الوطني الأمريكي، جون كيربي، أن البيت الأبيض يرتقب أن يطرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن موضوع الأزمة في أوكرانيا خلال زيارته المقبلة إلى الصين.

واشنطن – سبوتنيك . وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: “بالطبع، الحرب في أوكرانيا ستكون من بين المواضيع التي يمكننا أن نرتقب طرحها من قبل وزير الخارجية”.

ومن المرتقب أن يزور بلينكن الصين في الأسبوع المقبل.

وكانت الولايات المتحدة حذرت الصين مراراً من تقديم دعم لروسيا في تجاوز العقوبات أو من خلال تقديم منتجات عسكرية لها.

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وكانت القوات المسلحة الروسية، بدأت في 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، تلبية لطلب السلطات هناك. وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا من العملية العسكرية يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.