قالت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي، يوم الثلاثاء، إن تورط الناتو الكامل في الصراع الأوكراني يمكن أن يؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة.

باريس – سبوتنيك . قالت لوبان في اجتماع للبرلمان الفرنسي: “من المحتمل أن يعني الإمداد التدريجي بالأسلحة الهجومية حربا تستمر قرنا من الزمان”. العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلام: 3 أحداث يمكن أن توقف إمداد أوكرانيا بدبابات “الناتو” وأضافت أن “المشاركة الكاملة لحلف شمال الأطلسي … ستؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة”. وحثت المسؤولة على عدم التقليل من شأن “الاتحادات الجديدة” لروسيا، التي “انفصلت عن أوروبا وأصبحت شريكا متميزا للهند والصين”. وأضافت لوبان أنها تدعم الجهود الدبلوماسية لباريس. في نهاية خطابها، سألت السياسية رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، عما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون يمكنه “جعل العالم يسمع أنه لا يزال هناك أمل” من خلال تنظيم مؤتمر عالمي للسلام.

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