تركيا بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا: نحن نبذل جهودا من أجل الحل السلمي للصراع

أنقرة – سبوتنيك . قال قالن عندما سئل عن خطط أنقرة لتزويد كييف بالأسلحة: “منذ بداية الصراع، ذكرنا أنه لن يكون هناك فائز في هذه الحرب، تماما كما لن يكون هناك خاسرون في السلام، صرح الرئيس [ رجب طيب أردوغان] بذلك علانية”.