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تركيا بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا: نحن نبذل جهودا من أجل الحل السلمي للصراع

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عندما سئل المتحدث عن خطط أنقرة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، إن تركيا تبذل جهودا لحل الصراع دبلوماسيا.

أنقرة – سبوتنيك. قال قالن عندما سئل عن خطط أنقرة لتزويد كييف بالأسلحة: “منذ بداية الصراع، ذكرنا أنه لن يكون هناك فائز في هذه الحرب، تماما كما لن يكون هناك خاسرون في السلام، صرح الرئيس [ رجب طيب أردوغان] بذلك علانية”.
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وأضاف: “بالطبع، حق أوكرانيا هو اتخاذ تدابير لتحرير أراضيها. من ناحية أخرى، يثير انتشار الحرب وإطالة أمدها السؤال التالي: هل هذا [إمدادات الأسلحة] هو الحل للصراع؟ ما هي خطة اللعبة؟”.
وفقا له، تواصل تركيا جهودها الدبلوماسية لتسوية الصراع”.
وتابع: “نواصل جهودنا في مختلف المجالات: هذا هو تبادل أسرى الحرب، واتفاق الحبوب، وقضايا أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية. ستستمر جهودنا. قال قالن: “ندعو الجانبين إلى التفاوض”.

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موقع سبوتنيك الروسي

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