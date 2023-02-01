نائب رئيس الوزراء الأرميني: إيران جارة صديقة وشريك مهم

وصف نائب رئيس الوزراء الأرميني، مهير غريغوريان، إيران بأنها جارة صديقة وشريك مهم، خلال الاجتماع السابع عشر للجنة الحكومية الدولية الأرمينية الإيرانية التي عقدت في طهران.

يريفان – سبوتنيك . وقالت الحكومة الأرمينية في بيان: “خلال الاجتماع، أشار غريغوريان إلى أن إيران بلد صديق وشريك مهم لأرمينيا، وشكر الجانب الإيراني على الترحيب الحار وشدد على أهمية إجراء مناقشات منتظمة بهذا الشكل”.

وفي الاجتماع، تمت مناقشة آفاق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، فضلا عن إمكانيات توسيع التعاون في مجال الطاقة والنقل.