الرئيس الموريتاني يستقبل وزير الخارجية الإيراني والأخير يشيد بموقف موريتانيا من الإرهاب

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان، الذي يقوم بزيارة رسمية لموريتانيا على رأس وفد هام لبحث آفاق التعاون بين البلدين.

الرباط – سبوتنيك . وقال الوزير الإيراني، في تصريح صحفي أنه تم “خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع في كافة المجالات”.

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وأضاف أن اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بموقف موريتانيا المبدئي والثابت المناهض للإرهاب بكل أشكاله وصوره.

كما أجرى اللهيان مباحثات مطولة مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، وعدد من كبار المسؤولين في موريتانيا.