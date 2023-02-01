أوكرانيا تريد مناقشة دور الأسلحة النووية في أمن البلاد

صرح السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أليكسي ميكيف، أن كييف تريد بدء مناقشة حول الوضع النووي لأوكرانيا، لكنه أضاف أنه ليس لديه “اقتراح جاهز” كيف يمكن أن يكون ذلك.

وقال السفير الأوكراني لدى ألمانيا في مقابلة مع “دويتشه فيله”: “لم نتلق دعمًا أمنيًا كاملاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والقوى النووية الأخرى (بموجب مذكرة بودابست). كانت هذه إشارة سيئة لجميع دول العالم التي أدركت أنه في الواقع يمكن للأسلحة النووية فقط إنقاذها من هجوم المعتدي. لهذا السبب نريد أن نبدأ هذه المناقشة. ليس لدي اقتراح جاهز، كيف يمكن أن يكون هذا”.

في عام 1994، وقعت أوكرانيا على مذكرة بودابست، التي تتنازل فيها عن ثالث أكبر مخزون من الأسلحة النووية في العالم مقابل وعد من الدول الموقعة الأخرى بالحفاظ على سلامتها.

في خريف عام 2022، قال نائب رئيس الوفد الروسي في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة (التي تتناول قضايا نزع السلاح والأمن الدولي)، كونستانتين فورونتسوف، إن روسيا لم تهدد كييف ولا تهددها بالأسلحة النووية.