فرنسا تعد أوكرانيا برادار "جي إم200" لنظام الدفاع الجوي

أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن باريس سترسل محطة رادار “غراوند ماستر 200” (GM200) لكييف لدعم نظام الدفاع الجوي الأوكراني.

وقال ليكورنو، إن أوكرانيا ستوقع يوم الأربعاء اتفاقية بشأن الحصول على محطة رادار “GM200” لنظام الدفاع الجوي الأوكراني.

وأضاف ليكورنو أن تكلفتها سيتم تغطيتها من خلال صندوق خاص بقيمة 200 مليون يورو تخصصه باريس لدفع ثمن الأسلحة الفرنسية في كييف. كما تحدث عن مفاوضات مع الحلفاء بشأن توريد صواريخ لنظام الدفاع الجوي “Crotale” إلى كييف.