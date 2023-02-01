نائب وزير الدفاع البولندي يقر بصعوبة إمداد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"

أعلن نائب وزير الدفاع البولندي مارسين أوسيبا على الهواء في التلفزيون البولندي، أن تسليح أوكرانيا بمقاتلات F-16 هو مهمة معقدة للغاية.
وقال أوسيبا: “اليوم، لا يوجد مثل هذا الموضوع، إذا تحدثنا عن الإجراءات التنفيذية، وقبل كل شيء، عن القرارات السياسية”، مشيرًا إلى أن السلطات الأوكرانية لديها “قائمة طويلة من الطلبات، والتي تنسقها باستمرار مع الحلفاء”.
وفي حديثه عن مقاتلات “إف-16″، أشار إلى أن “هذه ليست مسألة نقل أسلحة. هذه ليست رشاشات يمكنك وضعها في أيدي شخص ما”.
وأوضح نائب الوزير البولندي أن تدريب الطيارين على هذه الطائرة يستغرق وقتًا طويلاً جدًا. عدة شهور. إذا قلصناها، أعتقد أنه ربما ستة أشهر. لكن هذا أمر عاجل للغاية. في الوضع العادي، يستغرق الأمر وقتًا أطول بكثير. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى البنية التحتية والخدمات اللوجستية”.
ذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أن بعض ممثلي الإدارة الأمريكية يضغطون من أجل نقل طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى الجيش الأوكراني. أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقًا بـ “لا” على سؤال من الصحفيين عما إذا كان سيتم تسليم طائرات F-16 إلى الجيش الأوكراني. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إنه لا يستبعد إمكانية تسليم طائرات إلى أوكرانيا. كما كتبت وسائل الإعلام أن باريس تدرس طلب كييف لتدريب الطيارين الأوكرانيين.
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