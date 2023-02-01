نائب وزير الدفاع البولندي يقر بصعوبة إمداد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"

أعلن نائب وزير الدفاع البولندي مارسين أوسيبا على الهواء في التلفزيون البولندي، أن تسليح أوكرانيا بمقاتلات F-16 هو مهمة معقدة للغاية.

وقال أوسيبا: “اليوم، لا يوجد مثل هذا الموضوع، إذا تحدثنا عن الإجراءات التنفيذية، وقبل كل شيء، عن القرارات السياسية”، مشيرًا إلى أن السلطات الأوكرانية لديها “قائمة طويلة من الطلبات، والتي تنسقها باستمرار مع الحلفاء”.

وفي حديثه عن مقاتلات “إف-16″، أشار إلى أن “هذه ليست مسألة نقل أسلحة. هذه ليست رشاشات يمكنك وضعها في أيدي شخص ما”.

وأوضح نائب الوزير البولندي أن تدريب الطيارين على هذه الطائرة يستغرق وقتًا طويلاً جدًا. عدة شهور. إذا قلصناها، أعتقد أنه ربما ستة أشهر. لكن هذا أمر عاجل للغاية. في الوضع العادي، يستغرق الأمر وقتًا أطول بكثير. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى البنية التحتية والخدمات اللوجستية”.