وكالة إيرانية: أطراف في كردستان العراق ضالعة بهجوم أصفهان بالتعاون مع جهاز أمني أجنبي

اتهمت إيران، اليوم الأربعاء، “جماعات كردية معارضة في إقليم كردستان العراق بالضلوع في الهجوم الذي استهدف مصنع وزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان”.

ونقلت وكالة “نور نيوز”، التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن مصادر خاصة، قولها إن “قطعا من الطائرات الصغيرة دخلت إلى الأراضي الإيرانية وتم استخدامها في عمل تخريبي ضد مجمّع ورشة وزارة الدفاع في أصفهان قبل أيام، إلى جانب مواد متفجرة، بمشاركة وتوجيهات الجماعات الكردية المناهضة للثورة المتمركزة في إقليم كردستان العراق”.

وأضافت أن “هذه الجماعات، بأمر من جهاز الأمن الأجنبي، استلمت قطعا من هذه الطائرات المسيرة الدقيقة والمواد المتفجرة، وقامت بإحضارها إلى البلاد من أحد الطرق التي يتعذر الوصول إليها شمال غربي البلاد، وسلمتها للجهة المنفذة في إحدى المدن الحدودية”.

وأشارت المصادر إلى أن “الأجزاء والمواد المذكورة أعلاه تم تجميعها في ورشة مجهزة باستخدام قوات مدربة واستخدمت في هجوم تخريبي على مجمّع الورش التابع لوزارة الدفاع في أصفهان”.

ووقع انفجار قوي، مساء السبت الماضي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، عن مصدر مطلع، قوله إن “3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان”، مشيرًا إلى أن “نوع المسيّرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد”.

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كما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن “الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل”، مؤكدين أن “ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة”.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن “هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا”، مضيفةً أن “إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث”.