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بعد تراجع الجيش الأوكراني القوات الروسية تزيل المتفجرات في منطقة زابوروجيه

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
لقراءة التفاصيل: القوات الأوكرانية تنسحب من خط الدفاع الأول في زابوروجيه
تشاهدون في معرض ألبوم “سبوتنيك” طاقمًا من خبراء المتفجرات في الشرطة العسكرية الروسية يعملون على إزالة وتدمير المتفجرات المصنوعة يدويًا في منطقة زابوروجيه.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه

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© Sputnik

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الانتقال إلى بنك الصور
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه

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© Sputnik

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الانتقال إلى بنك الصور
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورتدمير الشرطة العسكرية للعبوات الناسفة في منطقة زابوروجيه

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© Sputnik

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الانتقال إلى بنك الصور
تدمير الشرطة العسكرية للعبوات الناسفة في منطقة زابوروجيه

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه

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© Sputnik

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الانتقال إلى بنك الصور
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورام في سي اتش-62 صمامات لمناجم تي ام-62 ،هاكتشفها خبراء المتفجرات في منطقة زابوروجيه.

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© Sputnik

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الانتقال إلى بنك الصور
ام في سي اتش-62 صمامات لمناجم تي ام-62 ،هاكتشفها خبراء المتفجرات في منطقة زابوروجيه.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه

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© Sputnik

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الانتقال إلى بنك الصور
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه

7/10
© Sputnik

/

الانتقال إلى بنك الصور
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه

8/10
© Sputnik

/

الانتقال إلى بنك الصور
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه

9/10
© Sputnik

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الانتقال إلى بنك الصور
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه

10/10
© Sputnik

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الانتقال إلى بنك الصور
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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