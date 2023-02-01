بعد تراجع الجيش الأوكراني القوات الروسية تزيل المتفجرات في منطقة زابوروجيه

لقراءة التفاصيل: القوات الأوكرانية تنسحب من خط الدفاع الأول في زابوروجيه

تشاهدون في معرض ألبوم “سبوتنيك” طاقمًا من خبراء المتفجرات في الشرطة العسكرية الروسية يعملون على إزالة وتدمير المتفجرات المصنوعة يدويًا في منطقة زابوروجيه.