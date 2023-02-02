السعودية تظفر رسميا بتنظيم كأس آسيا 2027… فيديو

واستأثر الملف السعودي بالمنافسة بعد انسحاب الهند من استضافة كأس آسيا 2027، لتحصل المملكة على حق تنظيم البطولة الأهم في القارة ضمن التطور الكبير على الصعيد الرياضي الذي تشهده البلاد.