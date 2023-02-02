السعودية تظفر رسميا بتنظيم كأس آسيا 2027… فيديو

فازت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، رسميًا بحق تنظيم بطولة كأس أمم آسيا 2027 وذلك بعد قرار الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
واستأثر الملف السعودي بالمنافسة بعد انسحاب الهند من استضافة كأس آسيا 2027، لتحصل المملكة على حق تنظيم البطولة الأهم في القارة ضمن التطور الكبير على الصعيد الرياضي الذي تشهده البلاد.
وتميز اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في المنامة بكثرة القرارات المفصلية ومن أهمها ما يتعلق بقبول الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا.
أهلًا بأكبر بطولات القارّة .. كأس آسيا في #السعودية2027 🇸🇦!
تجربة جديدة لكرة القدم في آسيا على أرض تحقيق الأحلام، ونمضي #معًا_لمستقبل_آسيا🌟 pic.twitter.com/E96OUqWK6r
— Saudi 2027 (@saudi2027) February 1, 2023
وظفرت السعودية بكأس آسيا في 3 مناسبات سابقة ولكن لم يسبق لها تنظيم البطولة على أرضها.
وأزاحت لجنة “السعودية 2027” المعنية بالملف السعودي لاستضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027 الستار عن تصميمات الملاعب الجديدة، وكذلك تفاصيل تطوير ملاعب أخرى استعدادا لاستضافة البطولة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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