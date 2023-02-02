أمريكا تفرض عقوبات على 10 أفراد و 12 شركة مرتبطة بروسيا

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد و12 شركة مرتبطة بروسيا، وفقًا لوثيقة نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اليوم الأربعاء، عقوبات على 22 فردًا وكيانًا في عدد من البلدان المرتبطة بشبكة للتحايل على العقوبات لدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي.

وبحسب القائمة، فإن العقوبات تشمل مواطنين من لاتفيا وسنغافورة وروسيا وإسرائيل وأوزبكستان وقبرص.

ومن بين الشركات الخاضعة للتدابير التقييدية شركات من سنغافورة وإسرائيل ولاتفيا وقبرص وبلغاريا.

صحيفة أمريكية: روسيا صمدت أمام العقوبات الغربية

واعترفت وسائل إعلام غربية الثلاثاء الماضي بعودة التجارة الخارجية الروسية إلى مستويات ما قبل العقوبات المفروضة على البلاد منذ ما يقرب من عام كامل.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن التجارة الخارجية لروسيا عادت إلى مستويات ما قبل 24 فبراير/ شباط 2022 (تاريخ بداية العملية العسكرية).

وأشار المنشور إلى أن الاقتصاد الروسي أثبت مرونة ملحوظة، مما يثير تساؤلات حول فاعلية العقوبات الغربية.