الخطوط الجوية القطرية تتوصل لتسوية مع "إيرباص" بشأن نزاع قانوني

توصلت الخطوط الجوية القطرية وشركة “إيرباص” الأوروبية إلى تسوية لنزاع قانوني طويل الأمد بشأن سلامة طائرة “إيه 350″، وطلبات شراء أخرى بمليارات الدولارات.

وأعلنت الشركتان في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن التسوية ” ودية ومقبولة للطرفين”، بحسب “الأسوشيتدبرس”.

مجتمع ‏”إيرباص” تلغي جميع طلبات قطر لشراء طائرات ‏”350‎‏ أ” مع استمرار الخلاف بشأن مسألة الطلاء

ذكرت الشركتان في البيان: “هناك مشروع تصليح قيد التنفيذ حاليا وأن الطرفين يتطلعان لعودة هذه الطائرة بسلام إلى الأجواء”.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أخرجت من الخدمة طائرات إيرباص من طراز “A350” على خلفية ما وصفته بأن جسم الطائرة “يتدهور بمعدل سريع” في الطائرة طويلة المدى.

أثارت الشركة تساؤلات بشأن جسم الطائرة الكربوني المركب، المصمم لجعل الطائرة ذات الممرين أخف وزنا وأرخص في التشغيل عن طريق حرق وقود طائرات أقل.

في ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعلن الناقل الوطني القطري مقاضاة إيرباص في لندن بشأن ما وصفته بـ “التدهور المتسارع للسطح” للجسم العريض.