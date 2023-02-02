أردوغان: توريد الدبابات لأوكرانيا خطير ويتم تدبيره من قبل "أرباب السلاح"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة “ستستجيب إيجابا لطلب هلسنكي الانضمام إلى عضوية الناتو إذا اتخذت فنلندا موقفًا مناسبًا”.

وكشف أردوغان، اليوم الأربعاء في مقابلة مع قناة “تي أر تي”، أنه “بالنسبة لفنلندا، كما قلت، ليس لدينا مشاكل كبيرة في العملية مع هلسنكي، إذا واصلت فنلندا هذا الموقف، فإن ردنا سيكون مناسبًا أيضًا”.

وذكر أردوغان أن تركيا لا تنظر بشكل إيجابي لطلب السويد بالانضمام إلى الناتو

أكرر: في الوقت الحالي لا ننظر بإيجابية إلى طلب السويد.

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واعتبر أردوغان أن توريد الدبابات إلى أوكرانيا أمر محفوف بالمخاطر، ويتم تنظيمه بأيدي تجار السلاح.

لا أستطيع أن أقول إن إرسال الدبابات هو أحد عناصر حل النزاع، هذا عمل محفوف بالمخاطر، إنه مفيد لأرباب الأسلحة.

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وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن “تركيا تنظر بإيجابية لعضوية فنلندا في حلف الناتو على عكس مسألة السويد”.