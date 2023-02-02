محامي بايدن: لم يعثر على أي وثائق سرية بمنزل الرئيس في ديلاوير

أعلن محامي الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن عملاء مكتب التحقيق الفيدرالي لم يعثروا على أي وثائق سرية في منزل عطلات الرئيس في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، اليوم الأربعاء، بعد تفتيشه.

قال المحامي بوب باور إن عملاء مكتب التحقيقات قضوا ثلاث ساعات ونصف في تفتيش المنزل “ولم يعثروا على وثائق مصنفة بأنها سرية”، بحسب “الأسوشيتدبرس”.

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وفي وقت سابق من اليوم كشف باور أن سلطة تطبيق القانون الفيدرالية، بدأت تفتيش المنزل الشاطئي للرئيس الأمريكي جو بايدن .

عملية البحث في ريهوبوث التي قال المحامي بوب باور إنها أجريت “بدعم وتعاون كامل من الرئيس” أعقبت عمليات بحث مماثلة كشفت عن عدد محدود من الوثائق في منزل بايدن في ويلمنجتون وفي مقر مكتب سابق له في واشنطن العاصمة.

تأتي هذه الخطوة في أحدث مرحلة لعملية تتبع الوثائق السرية المخزنة بشكل غير مناسب.

وكان البيت الأبيض ومحامو الرئيس جو بايدن أعلنوا في 9 يناير/ كانون الثاني، العثور على وثائق سرية بمكتب الرئيس في نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن يعلنوا بعدها بأيام العثور على مجموعة ثانية من الوثائق في منزله في ديلاوير بعد تفتيشه.