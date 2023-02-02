أنطونوف: على أمريكا التخلي عن سياستها المناهضة لروسيا لإحراز تقدم بشأن معاهدة ستارت

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن على واشنطن التخلي عن سياستها المناهضة لروسيا، في حال أرادت إحراز تقدم بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها “ستارت”.

موسكو – سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع قناة “روسيا-1”: “ما الذي يجب القيام به حتى تعمل المعاهدة بشكل كامل؟ كل شيء بسيط للغاية. نحن بحاجة إلى تغيير السياسة المعادية لروسيا التي تنتهجها الولايات المتحدة الآن، يجب أن نتخلى عن الرغبة في إلحاق هزيمة استراتيجية لروسيا”.

الخارجية الروسية تستغرب مطالبة أمريكا باستئناف عمليات تفتيش “ستارت” في الظروف الحالية

وأضاف أنطونوف: “عندها سنكون مستعدين لإلقاء نظرة بناءة على المقترحات الأمريكية”.

هذا وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعمل بشكل بنّاء مع روسيا، من أجل التنفيذ الكامل لمعاهدة “نيو ستارت” للحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد ذكر أن انهيار معاهدة “نيو ستارت” سيكون أمرًا مؤسفًا، لكن روسيا لن تجبر الولايات المتحدة على الالتزام بها.

وتعد “ستارت الجديدة” (ستارت – 3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية “الأجواء المفتوحة”.

وتم التوقيع على معاهدة “نيو ستارت” بشأن التدابير اللازمة لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، بين موسكو وواشنطن في 8 أبريل/ نيسان 2010 في براغ.