السفير الروسي لدى واشنطن يأمل بمواصلة الحوار الروسي الأمريكي بعد وصول تريسي إلى موسكو

أعرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، عن أمله بمواصلة الحوار الروسي الأمريكي الدبلوماسي بعد وصول السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا، لين تريسي، إلى موسكو.

موسكو – سبوتنيك . وقال السفير: “عقدنا اجتماعا مفيدا للغاية، مع السفيرة الأمريكية الجديدة، لين تريسي… قبل مغادرتنا، أخبرناها عن المشاكل التي يواجهها الممثلون الدبلوماسيون الروس هنا في أمريكا. قدمنا ​​عددا من المقترحات المحددة حول كيفية تسهيل عمل كل من الأمريكيين ودبلوماسيينا في الولايات المتحدة”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة

وأضاف أنطونوف: “نأمل أن يعتاد الأمريكيون بسرعة على المكان الجديد وأن نتمكن من مواصلة الحديث عن خلق ظروف عمل طبيعية لدبلوماسيينا”.

ووصلت السفيرة الأمريكية الجديدة، لين تريسي، الخميس الماضي إلى موسكو، في وقت تشهد فيه علاقات البلدين تدهورا كبيرا، على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وعمقت العقوبات الغربية على روسيا، وأيضا الدعم العسكري لنظام كييف، الخلاف بين الجانبين، الذي برز بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس، في شباط/فبراير من العام الماضي.