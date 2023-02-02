رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن تعزز عملها للحفاظ على وحدة الناتو للعدوان على روسيا

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تنفق المزيد والمزيد من الطاقة في محاولة للحفاظ على وحدة دول الناتو للعدوان على روسيا، وتضع واشنطن على الفور الشركاء المشككين في الحلف بالحاجة لمحاربة روسيا بمكانهم بحزم.

موسكو – سبوتنيك . وقال ناريشكين لوكالة سبوتنيك: “يجب أن أقول، إن الأمريكيين يبذلون المزيد والمزيد من الجهود للحفاظ على دول الحلف للعدوان على روسيا”.

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وأضاف ناريشكين :”نرى بوضوح أنه بمجرد أن يبدي أحد الحلفاء شكوكه، فإن الطرف الذي يشك يوضع على الفور في مكانه بقوة. كما حصل مع محاولات المستشار الألماني أولاف شولتس على سبيل المثال، بعد إظهار الشكوك والتراجع إلى حد ما من أجل تعزيز موقف ألمانيا في المواجهة بين ألمانيا وروسيا”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.