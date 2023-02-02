ناريشكين: سكان أوكرانيا أصبحوا ضحايا السياسة العدوانية لحلف الناتو

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن معظم سكان أوكرانيا أشخاص عاديون يريدون أن يعيشوا حياة سلمية، لكنهم أصبحوا ضحايا للسياسة العدوانية لحلف شمال الأطلسي، مؤكدا أن روسيا لا تريد خوض حرب حتى آخر أوكراني.

موسكو – سبوتنيك . وقال ناريشكين: “نحن نتفهم أن معظم سكان أوكرانيا أناس عاديون يريدون أن يعيشوا حياة سلمية، لكن هؤلاء الناس أصبحوا رهائن وضحايا لنظام كييف الاستبدادي وضحايا للسياسة العدوانية لكتلة الناتو، وهي سياسة أصبحت اليوم تشكل التهديد الرئيسي للاستقرار والأمن في أوروبا وخارجها”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن تعزز عملها للحفاظ على وحدة الناتو للعدوان على روسيا

وأضاف ناريشكين: “إذا تحدثنا عن روسيا، فلن نرغب بالطبع بخوض حرب حتى آخر أوكراني”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف ، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.