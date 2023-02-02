بلجيكا لا تفكر في توريد طائرات إلى أوكرانيا

بروكسل – سبوتنيك . وقالت الوزيرة في مقابلة مع قناة “RTBF” التلفزيونية المحلية: “في الوقت الحالي، لا يمكن لبلجيكا النظر في مثل هذه المسألة. أولا، تشارك طائراتنا من طراز إف-16 مشاركة كاملة في حماية أراضينا وأراضي البنلوكس، كما أنها تشارك في الدفاع الجماعي، مما يضمن الأمن الجوي لدول البلطيق”.