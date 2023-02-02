بلجيكا لا تفكر في توريد طائرات إلى أوكرانيا

قالت وزيرة الدفاع البلجيكية، لوديفين ديدوندر، إن بلجيكا لا تفكر في توريد طائراتها من طراز “إف-16” إلى أوكرانيا، لأنها جميعا تشارك في مهام حماية المجال الجوي لبلجيكا والدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
بروكسل – سبوتنيك. وقالت الوزيرة في مقابلة مع قناة “RTBF” التلفزيونية المحلية: “في الوقت الحالي، لا يمكن لبلجيكا النظر في مثل هذه المسألة. أولا، تشارك طائراتنا من طراز إف-16 مشاركة كاملة في حماية أراضينا وأراضي البنلوكس، كما أنها تشارك في الدفاع الجماعي، مما يضمن الأمن الجوي لدول البلطيق”.
بالإضافة إلى ذلك، قالت الوزيرة إن طائرة “إف- 35” الجديدة، التي ستحل محل طائرات “إف-16” سيتم تسليمها من الولايات المتحدة في موعد لا يتجاوز عام 2025.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة البلجيكية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 92 مليون يورو (101 مليون دولار) لأوكرانيا.
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