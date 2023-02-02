الدفاع الجوي الأوكراني يسقط مقاتلة "ميغ- 29" أوكرانية

وقال ضابط في مفرزة “إندوس” لقناة “وار غون زو” على “تلغرام”: “نعم، لقد كانت حالة مثيرة للاهتمام. مهمتنا الرئيسية الآن هي البحث عن الدفاع الجوي الأوكراني. اكتشفنا مواقع نظام أوسا الصاروخي المضاد للطائرات، لكنه لاحظنا أيضًا ونحن نبتعد. تم إجراء عمليتي إطلاق على الأقل، ومن المستحيل الهروب من صاروخ “أوسا” – فهو يحلق أسرع – سقطت الطائرة المسيرة. أما الصاروخ الثاني أسقط مقاتلة ميغ-29 قريبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية”.