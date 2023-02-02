الدفاع الجوي الأوكراني يسقط مقاتلة "ميغ- 29" أوكرانية

قامت طائرة استطلاع مسيرة بسيطة “كاسكاد” تابعة للقوات الروسية بعدة مهام في وقت واحد، حيث كشفت مواقع الدفاع الجوي الأوكراني ووضعت المقاتلة الأوكرانية “ميغ-29” تحت الهجوم.
وقال ضابط في مفرزة “إندوس” لقناة “وار غون زو” على “تلغرام”: “نعم، لقد كانت حالة مثيرة للاهتمام. مهمتنا الرئيسية الآن هي البحث عن الدفاع الجوي الأوكراني. اكتشفنا مواقع نظام أوسا الصاروخي المضاد للطائرات، لكنه لاحظنا أيضًا ونحن نبتعد. تم إجراء عمليتي إطلاق على الأقل، ومن المستحيل الهروب من صاروخ “أوسا” – فهو يحلق أسرع – سقطت الطائرة المسيرة. أما الصاروخ الثاني أسقط مقاتلة ميغ-29 قريبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية”.
تم تصوير حطامها، المشتعل على الأرض، بطائرة مسيرة أخرى “كاسكاد”. وعندما توقف الحريق، فحص الكشافة بقايا الطائرة فوجدوا أن “ميغ” قد تم إعادة تجهيزها لاستخدام صواريخ “هارم” الأمريكية – المصممة فقط للتعامل مع الدفاع الجوي.
وأضاف الضابط: “بمشاهدة هذه الدراما رصدنا في الوقت نفسه تجمع قوات العدو ووجهنا إليه ضربة بالمدفعية. وكانت الضربة بنتيجة جيدة”.
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