تقوم أطقم مدافع الهاون ذاتية الحركة “تولبان” التابعة للمنطقة العسكرية المركزية بالمناوبة القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات من أعمالها القتالية.

تقوم وحدات قذائف الهاون في المنطقة العسكرية المركزية بتدمير نقاط مهمة من البنية التحتية العسكرية للقوميين الأوكرانيين المتطرفين. ويسهم عملها في تقدم القوات المؤللة، كما تقوم طائرة مسيرة بتعديل دقة ضرب العدو.

وقال القائد تاتارين، لقناة “زفيزدا” الروسية: “أصبنا الهدف، لقد ضربنا معقل العدو. بعد الطلقة الأولى، بدأت (الطائرة المسيرة) في تعديل ضرباتنا. تم تدمير المعقل، شعرنا بالفرح والسرور لتنفيذ المهمة الموكلة إلينا”.

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إن مدافع الهاون ذاتية الحركة عيار 240 ملم “تولبان” هي مدافع الهاون الوحيدة ذات القوة الخاصة في العالم. تخترق القذائف التي يتراوح وزنها بين 130 و230 كغ الهياكل الخرسانية بسمك نحو ثلاثة أمتار.