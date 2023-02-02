إعلام: الجيش البريطاني يخسر أهم أسلحته بسبب أوكرانيا

سلمت المملكة المتحدة إلى أوكرانيا جميع مدافع AS90 المتاحة، وهي الآن مجبرة على البحث بشكل عاجل عن طريقة لتجديد مخزون الأسلحة الثقيلة، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”.

وأوضح مصدر في وزارة الدفاع في البلاد: “إذا لم يكن لدى الجنود مدافع، فلا يمكننا القتال، ولا يمكننا التدريب”.

يقول المقال إن قرار تسليم جميع المدافع الثقيلة الثلاثين لكييف يمكن أن يضع الجيش البريطاني في موقف ضعيف حتى يكتمل مشروع Mobile Fires Platform بحلول عام 2029.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها تبحث عن مدافعK9 Thunder و Archer من أجل إعادة تسليح المدفعية.