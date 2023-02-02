لافروف: تصعيد الغرب للصراع في أوكرانيا أصبح واضحا

قال لافروف في لقاء حصري أجراه مع “سبوتنيك” و”روسيا 24″، ردًا على سؤال ما إذا كان هناك تصعيد في ضوء إمدادات السلاح الغربية: “حقيقة أن الغرب لا يستطيع أن يهدأ، وكما هو الحال في القصص الخيالية السيئة السمعة، فإنه مع كل خطوة ينغمس أكثر في المستنقع، وهذا يلعب دورًا مهمًا في مسار العملية (العسكرية الخاصة)”.