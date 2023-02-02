لافروف: تصعيد الغرب للصراع في أوكرانيا أصبح واضحا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تصعيد الصراع في أوكرانيا من قبل الغرب أصبح أمرا واضحا.
قال لافروف في لقاء حصري أجراه مع “سبوتنيك” و”روسيا 24″، ردًا على سؤال ما إذا كان هناك تصعيد في ضوء إمدادات السلاح الغربية: “حقيقة أن الغرب لا يستطيع أن يهدأ، وكما هو الحال في القصص الخيالية السيئة السمعة، فإنه مع كل خطوة ينغمس أكثر في المستنقع، وهذا يلعب دورًا مهمًا في مسار العملية (العسكرية الخاصة)”.
و أضاف لافروف أن “هذا التصعيد، مثل كرة الثلج، يتضخم تدريجيًا”.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن فلاديمير زيلينسكي نفسه يشعر وكأنه شخصية تابعة، فهو يفهم أنه يتم التلاعب به، ونوه لافروف إلى أنه “لم يحاول أحد إقناع نظام كييف بالحاجة إلى التفاوض، ولم يوبخ أحد زيلينسكي عندما صرح مرارا “بروح معنوية عالية” أنه لا يفهم من يتخذ القرارات في روسيا ومع من يجب أن يتحدث”.
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09:29 GMT
وتابع لافروف: “على ما يبدو، هذا وفقًا لفرويد، هو نفسه (زيلينسكي) يشعر وكأنه شخصية تابعة، وأنه يتم التلاعب به، لذا فهو يتوقع أن الآخرين مشابهين له”.
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