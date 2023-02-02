متحدث الخارجية العراقية: الحوار بين السعودية وإيران شأن ثنائي وندعم مسارات الحوار في المنطقة

بغداد- سبوتنيك. وقال الصحاف، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن “وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيلتقي خلال زيارته إلى بغداد اليوم بالرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) إضافة إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين”.

وأضاف أن “الوزير السعودي سيبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وأمن المنطقة، إضافة إلى اجتماع المجلس التنسيقي المشترك العراقي السعودي المرتقب عقده قريبا”.