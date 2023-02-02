وزير الخارجية السعودي: العراق يلعب دورا أساسيا في تعزيز الاستقرار بالمنطقة

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن “الرياض تدعم كل جهود العراق لتعزيز الرخاء والاستقرار في البلاد”.

وقال بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن “العراق يلعب دورا أساسيا في تعزيز الاستقرار بالمنطقة”، مشيرا إلى أن المملكة تدعم جهود الحكومة العراقية في تعزيز الاستقرار، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.

وزير الخارجية السعودي يزور العراق

وأضاف: “نؤكد على عمق العلاقات مع العراق التي شهدت زخما كبيرا مؤخرا”، مؤكدا أن “العلاقات الاقتصادية مع العراق تتطور بشكل كبير”.

وتابع وزير الخارجية السعودي: “نؤكد على أهمية إرساء الاستقرار في المنطقة لتحقيق الرخاء والازدهار”.

وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية أعلن، في وقت سابق اليوم، وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى بغداد في زيارة رسمية.

وقال الصحاف، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن “وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيلتقي خلال زيارته إلى بغداد اليوم بالرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) إضافة إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين”.

وأضاف أن “الوزير السعودي سيبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وأمن المنطقة، إضافة إلى اجتماع المجلس التنسيقي المشترك العراقي السعودي المرتقب عقده قريبا”.

وبشأن ما إذا كانت زيارة وزير الخارجية السعودي ستشمل نقاشات حول استئناف الحوار بين طهران والرياض في العاصمة بغداد، أوضح الصحاف أن “الحوار بين طهران والرياض شأن ثنائي، وندعم مسارات الحوار في المنطقة لما يعكسه ذلك من ترتيبات جوهرية لمصالح أطرافها بشكل جماعي”.

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وبداية الأسبوع الجاري، أعلن وزير الخارجية العراقي أن نظيره السعودي سيزور بغداد قريبا لعقد محادثات حول استئناف جولات الحوار بين إيران والسعودية.

وقال فؤاد حسين، خلال حوار مع قناة الحدث السعودية، إن “بغداد تتمسك بسياسة الحوار والتوازن لدرء التوترات التي تؤثر بالتبعية على الساحة العراقية”، مضيفًا أن بلاده “تتبع سياسة التوازن والحوار وليس مع حالة التشنج التي تؤثر على الوضع العراقي أيضا”.