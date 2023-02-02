العثور على "الكبسولة المشعة" التي أثارت الذعر في أستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية، أمس الأربعاء، أنه تم العثور على كبسولة إشعاعية صغيرة، من المحتمل أن تكون مميتة، سقطت من شاحنة في المناطق النائية في أستراليا بعد بحث واسع على طول طريق صحراوي سريع وضخم.

وأصدرت شركة “ريو تينتو” اعتذارًا عن فقدان الكبسولة الفضية بحجم العملة المعدنية، والتي تحتوي على ما يكفي من “السيزيوم137” لإرسال 10 انفجارات بالأشعة السينية كل ساعة.

الكبسولة يبلغ طولها 0.31 بوصة (8 ملليمترات)، وهي جزء من مقياس يستخدم للكشف عن خام الحديد في منجم “جوادي داري”، حسب مجلة “theconversation” العلمية

وأعلنت الشركة أن الكبسولة سقطت في مكان ما على طول الطريق السريع 95 الذي يبلغ طوله 870 ميلاً (1400 كيلومتر) غربي أستراليا، خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى عمليات بحث واسعة، وتم العثور على الكبسولة الآن على الطريق السريع بالقرب من بلدة نيومان، وسيتم نقلها إلى منشأة آمنة في بيرث، حسب مجلة ” livescience” العلمية.

بدوره أعلن وزير خدمة الطوارئ في أستراليا الغربية، ستيفين داوسون، أمس الأربعاء، أن “فرق البحث تمكنت من العثور على الكبسولة في ظروف استثنائية، وإيجادها كان بمثابة العثور على إبرة في كومة قش”.

وتم توجيه تحذيرات للناس بالبقاء على بعد 16.5 قدم (5 أمتار) على الأقل من الجهاز لتجنب التعرض الذي قد يتسبب في حروق إشعاعية أو مرض أو حتى الموت.

وأكدت السلطات أن فريقا مكوّنا من منظمة العلوم والتكنولوجيا النووية الأسترالية التي تعمل مع إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ الأسترالية عثر على الكبسولة، وتعقبها إلى موقع على بعد 6.5 قدم (2 متر) فقط من جانب الطريق، وأقاموا “منطقة ساخنة” بطول 65 قدما (20 مترا) حول الجهاز، وسيضعونها داخل حاوية رصاص للنقل الآمن.

أستراليا تطلق عملية بحث عن كبسولة مشعة صغيرة

في السياق نفسه، أكد كبير مسؤولي الصحة غربي أستراليا، أنه “سيكون هناك تحقيق في جميع جوانب الحادثة، ولدينا القدرة على المقاضاة بموجب قانون السلامة من الإشعاع”.