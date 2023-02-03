روسيا تعلن ارتفاع احتياطياتها الدولية إلى 598 مليار دولار

وحسب بيان المركزي الروسي: “بلغ حجم الاحتياطيات الدولية بحلول 27 يناير 597.7 مليار دولار”، بعد ارتفاعها خلال أسبوع بمقدار 3.1 مليار دولار، أو 0.5 في المئة، ويعود ذلك إلى إعادة التقييم الإيجابي لسعر الصرف.

وفي 20 يناير الماضي، بلغ حجم الاحتياطيات 594.6 مليار دولار.

وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية السيولة في الأصول الأجنبية لدى المصرف المركزي الروسي؛ وتتكون من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).