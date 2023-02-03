روسيا تعلن ارتفاع احتياطياتها الدولية إلى 598 مليار دولار

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، أن الاحتياطيات الدولية الروسية ارتفعت في الفترة من 20 إلى 27 يناير/كانون الثاني 2023، بنسبة 0.5 في المئة، لتبلغ 597.7 مليار دولار.
وحسب بيان المركزي الروسي: “بلغ حجم الاحتياطيات الدولية بحلول 27 يناير 597.7 مليار دولار”، بعد ارتفاعها خلال أسبوع بمقدار 3.1 مليار دولار، أو 0.5 في المئة، ويعود ذلك إلى إعادة التقييم الإيجابي لسعر الصرف.
وفي 20 يناير الماضي، بلغ حجم الاحتياطيات 594.6 مليار دولار.
وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية السيولة في الأصول الأجنبية لدى المصرف المركزي الروسي؛ وتتكون من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).
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31 يناير, 01:47 GMT
وفي عام 2022، انخفضت الاحتياطيات الدولية لروسيا، بنسبة 8.4 في المئة، وابتداءً من 1 يناير من العام الجاري بلغت 630.6 مليار دولار.
ووصلت الاحتياطات الدولية الروسية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 643.2 مليار دولار، في 18 فبراير/شباط 2022.
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