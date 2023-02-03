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اكتشاف ثعبان "ليوناردو دي كابريو" في إحدى غابات بنما

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تم اكتشاف خمسة أنواع من الثعابين غيرالمعروفة ذات عيون مذهلة في أشجار إحدى غابات بنما، وآخرها كان ثعبان أطلق عليه اسم “ليوناردو دي كابريو”.

ثعبان بلون الجمر المحترق، بعيون مستديرة مثل الفحم المتوهج، هو الثعبان الذي سيُطلق عليه قريبًا ثعبان “دي كابريو”، وهو واحد من خمسة أنواع اكتشفت حديثًا، تعيش في أدغال أمريكا الوسطى والجنوبية وهي مهددة بالإنقراض بفعل التعدين.
في دراسة جديدة نشرتها مجلة “livescience”، وصف الباحثون الأنواع الجديدة المكتشفة، وسلطوا الضوء على أن عمليات تعدين الذهب والنحاس في المنطقة قد تهدد وجود هذه الثعابين.
لسوء الحظ، تواجه معظم هذه الأنواع الجديدة التي تتغذى على الحلزون تحديات كبيرة، ويرى الباحثون أن ثعبان “دي كابريو” مهدد بالانقراض حسب معايير الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة عن فئة “شبه المهددة”.
وأشار الباحثون أن عمليات تعدين الذهب والنحاس في تلك المنطقة، تدمر الغابات المطيرة التي تعتبر موطنا لجميع أنواع الثعابين الخمسة، مما يعني أنها لا تستطيع البقاء على قيد الحياة في المناطق التي أزيلت منها الغابات وهي مهددة بشكل فعلي بالانقراض.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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