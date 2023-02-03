الجيش اليمني يعلن إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" في الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، صد هجوم لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وصرحت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الرسمي “26 سبتمبر”، أن “قوات الجيش الوطني أفشلت مساء الخميس، هجوماً للحوثيين في جبهة الأبتر بمحافظة الجوف”.

الجيش اليمني يعلن صد هجوم لـ “أنصار الله” غرب مدينة تعز

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية، عن قائد لواء الحسم حرس حدود في الجيش اليمني العميد منصر الجعيدي، قوله إن “الحوثيين نفذوا هجومهم الفاشل بواسطة 4 أنساق من عناصرهم”.

وأضاف أن “قوات الجيش دحرت أنساق الحوثيين بعد أن كبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اليمني إلحاق خسائر بجماعة “أنصار الله” خلال صد هجوم لمقاتلي الجماعة باتجاه مواقع في منطقة الضباب غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وجاء التطور الميداني بين الجيش اليمني وجماعة “أنصار الله” في محافظتي الجوف وتعز اليمنيتين، بعد أربعة أشهر من انقضاء هدنة الأمم المتحدة في اليمن مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون الإعلان عن تمديدها.

وفي الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” إلى اتفاق لتمديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر، منذ مطلع نيسان/ ابريل الماضي، مؤكداً استمرار جهوده لتحقيق ذلك.