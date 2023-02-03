واشنطن: منطاد التجسس لا يوفر معلومات أكثر مما تجمعه الصين من الأقمار الصناعية

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية إن الحكومة الأمريكية لا تعتقد أن منطاد المراقبة الصيني المكتشف فوق الولايات المتحدة يخلق قيمة مضافة كبيرة على ما يمكن للصين جمعه عبر أقمارها الصناعية ذات المدار المنخفض.

واشنطن – سبوتنيك . وقال المسؤول خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: “مهما كانت حمولة المراقبة على هذا المنطاد، فإنها لا تخلق قيمة مضافة كبيرة بالإضافة إلى ما يحتمل أن تتمكن جمهورية الصين الشعبية من جمعه من خلال أشياء مثل الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض”.

الجيش الأمريكي يتعقب منطاد استطلاع فوق شمال الولايات المتحدة يشتبه بأنه صيني

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تعقبت منطاد استطلاع الصيني منذ دخوله المجال الجوي الأمريكي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون: “رصدنا منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة، وهو لا يشكل أي تهديد للمدنيين وهو يحلق فوق مستوى طيران الطائرات التجارية”.