القوات المسلحة الروسية تحكم الطوق حول مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك

أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية، تحكم الطوق حول مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك، مؤكدا أن المدفعية الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى المدينة.

موسكو – سبوتنيك . وقال كيماكوفسكي، لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الجمعة: “نقترب من تحقيق النجاح الأكبر في أرتيوموفسك، حيث تقترب القوات المتحالفة وتحكم الطوق حول المدينة”.

مسؤولون غربيون يتكهنون بقرب انسحاب أوكرانيا من أرتيوموفسك ويشككون “بنجاعة الإمدادات”

ولفت كيماكوفسكي، إلى أن الوحدات الروسية “تعزز تواجدها على الحدود الشرقية للمدينة”.

وأضاف كيماكوفسكي: “مدفعيتنا تسيطر بالفعل بشكل كامل على كل الطرق المؤدية إلى المدينة”.

يذكر أن مدينة أرتيوموفسك، تقع في جزء تسيطر عليه كييف، من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا، وتعتبر هذه المدينة مركز نقل استراتيجي هام لتزويد تجمع القوات الأوكرانية في دونباس، حيث تمر عبر هذه المدينة شبكة من الطرق والسكك الحديدية.