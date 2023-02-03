القوات الأوكرانية تحاول تعزيز قواتها بالقرب من أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك

ولفت كيماكوفسكي، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنسحب من أرتيوموفسك، مؤكدا في الوقت نفسه وجود خلافات في صفوف الحكومة الأوكرانية في كييف، حول سحب القوات من هذه المدينة.