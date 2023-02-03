القوات الأوكرانية تحاول تعزيز قواتها بالقرب من أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك

أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية تحاول تعزيز قواتها بشكل سريع بالقرب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك.
موسكو – سبوتنيك. وقال المستشار لوكالة “سبوتنيك”: “بدأ العدو في عجلة من أمره باتخاذ احتياطيات إضافية بالقرب من أرتيوموفسك”.
ولفت كيماكوفسكي، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنسحب من أرتيوموفسك، مؤكدا في الوقت نفسه وجود خلافات في صفوف الحكومة الأوكرانية في كييف، حول سحب القوات من هذه المدينة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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