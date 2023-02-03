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أحد أسرى القوات الأوكرانية يعترف لـ"سبوتنيك" بقتل مدنيين بأمر من القيادة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
اعترف أحد الأسرى من القوات الأوكرانية لوكالة “سبوتنيك” بقتل 9 مدنيين في آذار/مارس الماضي بالقرب من مدينة فولنوفاكيا.

موسكو – سبوتنيك. وقال الجندي الأوكراني الأسير فياتشيسلاف سيمبيرسكي: “ركض مدنيان على الطريق. أطلقت الرصاص عليهما بدافع الخوف – رجلين، أنا لا أفعل ذلك. لا أعرف لماذا ركضوا على الطريق، كما قتلت سبعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، بقنابل يدوية في مبنى سكني بأوامر من القيادة العسكرية”.
وأشار سيمبيرسكي إلى أنه كان ضمن رتل من القوات الأوكرانية في بداية شهر مارس من العام الماضي في قرية نوفوبترياكوفكا، في مقاطعة فولنوفاكيا في جمهورية دونيتسك، ووقع بالأسر بعد هروب جزء من الجنود الأوكرانيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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