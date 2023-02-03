الولايات المتحدة تفتقر إلى خطة فعالة لتسريع إنتاج الأدوية في الأزمة الصحية القادمة

واشنطن – سبوتنيك . وقال التقرير يوم الخميس: “بدون برنامج لديه القدرة على بناء قدرات التصنيع المحلية للتدابير المضادة وصيانتها واستخدامها بانتظام، تخاطر وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بعدم القدرة على تحقيق أهداف التصنيع للتدابير المضادة لحالات الطوارئ الصحية العامة في المستقبل، خاصة إذا أدت حالات الطوارئ هذه إلى مخاطر لم تخطط لها الوكالة، مثل تلك التي شهدتها خلال الاستجابة لفيروس كورونا “.