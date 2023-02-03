خبير عسكري: الجيش الأوكراني يعاني من مشاكل الاتصال في أرتيوموفسك

كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني يواجه مشاكل في الاتصالات والتنسيق بين المجموعات العسكرية في مدينة أرتيوموفسك.
وقال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة “سبوتنيك”: “خلال المرحلة النشطة من الأعمال العسكرية شهدت مراكز قيادة وحدات التشكيلات المسلحة الأوكرانية في مدينة أرتيوموفسك خللاً في الاتصالات اللاسلكية وبدأت بالاختفاء أكثر فأكثر”.
وتابع بالقول: “في هذا الصدد فقدت السيطرة العملياتية على القوات وهذا بدوره يعطل تنسيق الإجراءات ويؤدي إلى زيادة الخسائر”.
وبرأي الخبير، تؤثر هذه الحقيقة على نمو الذعر بين العسكريين والضباط في الجيش الأوكراني.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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