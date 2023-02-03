سلطات زابوروجيه تعلن عن دوي انفجار في أحد أحياء مدينة إنيرغودار

صرح فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيه، صباح اليوم الجمعة، بأن انفجارا استهدف أحد أحياء إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة “سبوتنيك”: “بحسب المعطيات الأولية قتل شخص واحد نتيجة الانفجار الإرهابي الذي استهدف المنطقة”.
وأشار روغوف إلى أن صوت دوي الانفجار سمع عند الساعة 07:50 صباحًا في منطقة المقاطعة الخامسة من المدينة، مضيفا أن قوة انفجار السيارة في إنيرغودار كبير لدرجة أن نوافذ المنازل طارت إلى الطابق التاسع”.
وتعمل السلطات المحلية وموظفو وزارة الطوارئ في مكان الحادث.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك