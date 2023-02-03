سلطات زابوروجيه تعلن عن دوي انفجار في أحد أحياء مدينة إنيرغودار

وأشار روغوف إلى أن صوت دوي الانفجار سمع عند الساعة 07:50 صباحًا في منطقة المقاطعة الخامسة من المدينة، مضيفا أن قوة انفجار السيارة في إنيرغودار كبير لدرجة أن نوافذ المنازل طارت إلى الطابق التاسع”.