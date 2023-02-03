انفجار سيارة ملغمة في مدينة إنيرغودار ومقتل شخص واحد

أعلن رئيس حركة “نحن مع روسيا”، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، اليوم الجمعة، أن انفجارا وقع في مدينة إنيرغودار واستهدف سيارة؛ ووفقا للبيانات الأولية، قُتل شخص نتيجة ذلك.

سيمفيروبول – سبوتنيك . أعلن روغوف، عن سماع دوي انفجار قوي في إنيرغودار؛ وتحديدا في المنطقة الخامسة بالمدينة.

وكتب روغوف على حسابه في “تلغرام”: “إن سبب الانفجار الذي دوى، صباح اليوم، في المدينة، هو تفجير سيارة. وبحسب المعطيات الأولية، لقي شخص واحد مصرعه في الهجوم الإرهابي”.

وأشار روغوف إلى أن صوت دوي الانفجار سمع عند الساعة 07:50 صباحًا في المنطقة الخامسة من المدينة، مضيفا أن “قوة انفجار السيارة في إنيرغودار كبير لدرجة أن نوافذ المنازل طارت إلى الطابق التاسع”.