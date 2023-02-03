الجزائر: طائرات خاصة لتصدير الخضار والفواكه إلى دول الخليج

أعلن وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، أن الجزائر ستقوم بجلب طائرات خاصة للبدء في عملية تصدير الفائض من الخضار والفواكه نحو الخليج العربي.

وأكد الوزير أن قرار رئيس الجمهورية بمنع استيراد الفواكه والخضار أدى بالفلاحين إلى مضاعفة المنتوج والتفكير في التصدير.

وحملت القافلة شعار “أينما تكونوا نصل إليكم” التي ينظمها المركز الوطني للسجل التجاري، وفروعه المحلية خلال الفترة الممتدة من 3 حتى 9 شباط/فبراير، حسب موقع “الجزائر الآن”.

الجزائر ملتزمة بالعمل لتحقيق الاندماج القاري